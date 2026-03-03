Самара вошла в топ-8 городов России по интересу к вторичному жилью: метр за 128 тысяч, квартира за 7 миллионов

По сравнению с январем 2025 года Москва уступила лидерство по числу заключенных договоров купли-продажи Московской области, а по активности на Авито Недвижимости на первое место вышел Санкт-Петербург.

По данным технологической платформы Авито Недвижимость, в январе 2026 года на вторичном рынке жилья заключили 77 тыс. ДКП: продажи год к году снизились на 4%. По итогам месяца лидером по объему сделок среди регионов РФ стала Московская область (4,3 тыс. ДКП). Также в пятерку вошли Москва (3,5 тыс.), Санкт-Петербург (2,7 тыс.), Свердловская область (2,6 тыс.) и Краснодарский край (2,4 тыс.). Среди регионов из топ-10 положительная динамика по продажам к январю 2025 года отмечалась в Башкортостане (+7%) и Татарстане (+3%).

Доля ипотеки на вторичном рынке в январе составила 29%, что на 12 п.п. выше, чем годом ранее, что является следствием снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Среди пользователей платформы Авито Недвижимости самыми популярными регионами в январе 2026 года по интересу к приобретению вторичного жилья стали Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону. Этот показатель также увеличился в Улан-Удэ, Омске (+14% в каждом), Томске (+12%), Новосибирске (+6%), Красноярске (+5%), Нижнем Новгороде (+1%), Сочи и Челябинске (рост <1%). За месяц пользовательская активность на платформе выросла на 13%, что свидетельствует о традиционном сезонном росте.