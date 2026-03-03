В самарском музее "Заварка" состоится мастер-класс по созданию открыток в технике коллажа

В субботу, 7 марта, в 11.00 состоится мастер-класс по созданию открыток в технике коллажа (6+).

Коллаж – это способ рассказать историю при помощи разных изображений, фактур и цветов. На мастер-классе дети придумают собственные сюжеты и отразят их в виде открыток.

«Неважно, как ты рисуешь, вырезаешь или клеишь, есть ли у тебя идеи, – говорит ведущая мастер-класса, старший научный сотрудник музея Арина Гусарова. – Просто подумай о том, какую историю ты хочешь рассказать. Она может быть про тебя или про человека, для которого ты делаешь открытку. Этот небольшой предмет может принести много теплых эмоций в эти весенние, но пока еще холодные дни».

Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cURrNt