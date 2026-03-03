Самара стала лучшим городом научно-популярного туризма по итогам III Всероссийской премии «Туристические города»

Делегация из Самары завоевала сразу шесть наград III Всероссийской премии «Туристические города».

Церемония награждения проходила в минувшие выходные в городе Касимове Рязанской области. Среди наград — победа высшей категории: гран-при в номинации «Город научно-популярного туризма».

«Результат неплохой, и особенно радует, что большинство номинаций связано с научно-познавательным, интеллектуальным отдыхом. Нам действительно есть что предложить гостям в этом плане. Но, разумеется, это не повод почивать на лаврах. Туриндустрию будем развивать, в том числе с помощью национального проекта «Туризм и гостеприимство» и с поддержкой малого бизнеса – нишу гостеприимства занимают, как правило, именно малые и средние предприятия»,

– отметил глава города Самары Иван Носков.

Помимо гран-при, Самара заняла 5 призовых мест: столица региона стала первой в номинациях «Город культурно-познавательного туризма» и «Город MICE-туризма: для городов с населением свыше 1 млн человек», второй в номинациях «Город семейного туризма и отдыха» и «Город креативного туризма» и третьей в номинации «Город медицинского туризма».