Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России

ФБУ «Самарский ЦСМ» сообщило, что хлеб «К обеду», выпускаемый Самарским хлебозаводом №5, вошёл в элитную категорию «Золотая сотня» всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» по итогам 2025 года. Федеральная комиссия поставила продукту максимальные оценки — и за качество, и за безопасность.

В организации объяснили, что секрет успеха хлеба заключается в рецептуре: изделие выпекается на закваске из смеси пшеничной и ржаной муки с добавлением красного солода — ферментированного пророщенного зерна, придающего мякишу карамельный вкус и тёмный оттенок, пишет "Самарская газета".

Кроме главного победителя, федеральные дипломы и статус «Новинка» получили и другие продукты хлебозавода — ванильные булочки и «Сдобные штучки» с творожной и маковой начинкой.

В ЦСМ добавили, что производитель в течение двух лет сможет размещать на упаковке продукции логотип «100 лучших товаров России», который служит для покупателей подтверждением проверенного качества, пишет Самара-МК.

ФОТО: САМАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №5