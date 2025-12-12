В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве

11 декабря суд Самарского района областной столицы заключил под стражу бывшего заместителя начальника самарского УФСБ по Новокуйбышевску. Андрей Насонов подозревается в получении взятки за покровительство наркодилера, пишет Самара-МК.

О судебном разбирательстве сообщила Алена Воронцова. По данным журналистки и блогера, 11 декабря самарский районный суд удовлетворил ходатайство следователя СУ СКР Олега Черепанова и отправил под стражу экс-замглавы новокуйбышевского отдела УФСБ Андрея Насонова. Его подозревают в получении 850 тысяч рублей от Р., который занимался оборотом наркотиков.

Якобы деньги за невмешательство в незаконную деятельность были получены сотрудником ФСБ еще в 2020 году, а следствию показалось подозрительным «движение» средств на банковских счетах Насонова в 2021-м.

Адвокат Евгений Супотницкий настаивает на том, что причастность его подзащитного ничем не доказана. Защита уверена, что тогда, в 2021-м году, правоохранителями не было выявлено незаконного поступления денежных средств на счета Насонова.