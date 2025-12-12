Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года

11 декабря глава города Самары Иван Носков совместно с руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Павлом Олейником и представителем Министерства строительства Самарской области вручили ключи от квартир 15 детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам.

Квартиры приобретены администрацией города в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства Самарской области».

«Самара намерена с каждым годом наращивать темпы выделения нового жилья льготным категориям граждан. При поддержке Правительства Самарской области в 2025 году квартиры в Самаре получили уже более 240 человек из числа детей-сирот, – сказал глава города Самары Иван Носков. – Уверен, что для ребят собственное жилье станет не только крепостью, но и надежным фундаментом для создания собственной семьи. Еще раз поздравляю всех с новосельем и желаю успехов!»