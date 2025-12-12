Я нашел ошибку
Главные новости:
Тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс» станет настоящим праздником для детей и их родителей! 
КбшЖД: на «Снежном экспрессе» в зимнюю сказку
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.
При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране
Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума «Сердца молодых» при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Боец студенческого педагогического отряда «Путеводная звезда» Самарской области признан одним из лучших вожатых России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года
В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
Beeline Cloud победил в премии Comnews Awards

140
Beeline Cloud победил в премии Comnews Awards

Erid 2VSb5yCqFSq

Beeline Cloud стал победителем престижной отраслевой премии ComNews Awards 2025. Компания одержала победу в номинации «Лучшее решение по миграции и эксплуатации учетных систем в облаке», где эксперты высоко оценили ее способность обеспечивать бесперебойную и эффективную работу критически важных приложений.

XIV торжественная церемония награждения, состоявшаяся 5 декабря в Москве, собрала ведущих игроков ИТ-рынка. Победу в конкурсе, где в этом году было зафиксировано рекордное число заявок, одержало комплексное решение Beeline Cloud «1С Cloud Pro». Жюри отметило его как лидирующее на рынке решение для обеспечения непрерывности бизнеса и высокой производительности систем на платформе «1С:Предприятие» в защищенной облачной инфраструктуре.

Награду получил директор по развитию облачного бизнеса и сервисов кибербезопасности ПАО «ВымпелКом» Сергей Кондратьев.

«Для современного бизнеса непрерывность работы учетных систем — это основа операционной деятельности. Полученная награда подтверждает, что наше решение “1С Cloud Pro” задает стандарты надежности и производительности на рынке. Мы не просто переносим системы в облако, мы создаем отказоустойчивую среду с профессиональным сопровождением, которая гарантирует бизнесу стабильность и позволяет развиваться без технологических рисков»», — отметил Сергей Кондратьев.

Ключевые компоненты и преимущества «1С Cloud Pro» включают комплексную миграцию с минимальным временем простоя. Обширный опыт охватывает в том числе переходы с платформы Microsoft на импортозамещенный стек PostgreSQL. Решение предлагает выбор оптимизированной инфраструктуры на базе Linux с СУБД PostgreSQL, а также полный цикл экспертного сопровождения: мониторинг, администрирование и обеспечение работоспособности. Сервис обеспечивает высокие гарантии доступности (SLA от 99,95% до 99,99%) и соответствует строгим стандартам безопасности, включая требования 152-ФЗ (УЗ-1) и ГОСТ ЦБ Р 57580.1-2017. Процесс внедрения построен поэтапно: от диагностики и проектирования до миграции данных, промышленной эксплуатации и дальнейшего круглосуточного мониторинга с регулярной отчетностью для клиента.

 

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Картинка пресс-служба Билайна»

В центре внимания
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
213
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
203
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
423
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
450
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
757
Весь список