Тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс» станет настоящим праздником для детей и их родителей! 
КбшЖД: на «Снежном экспрессе» в зимнюю сказку
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.
При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране
Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума «Сердца молодых» при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Боец студенческого педагогического отряда «Путеводная звезда» Самарской области признан одним из лучших вожатых России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года
В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
Федеральный проект «Кадры в АПК» в Самарской области: молодые учёные внедряют научные инициативы

159
Федеральный проект «Кадры в АПК» в Самарской области: молодые учёные внедряют научные инициативы

Молодые учёные Самарского государственного аграрного университета на базе АО «Племзавод «Кряж»» (Шенталинский район) внедряют проект по оценке племенной ценности коров и быков, позволяющий определить, какие животные передадут самые ценные качества потомству. Научно-практическая работа ведётся в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Целью молодых учёных является создание и внедрение системы оценки селекционно-значимых признаков чёрно-пёстрой породы, а также разработка методики учёта этих данных в хозяйстве. Особое внимание уделяется параметрам, критически важным для здоровья животных и устойчивого развития молочного животноводства.

Значимость проекта заключается в сохранении генофонда чёрно-пёстрой породы на региональном уровне и создании технологической основы для роста молочной продуктивности в будущем. Для этого разрабатывается регламент проведения оценок, система цифрового учёта данных, а также внесение отчетности на информационно-аналитическую платформу для построения комплексного селекционного индекса.

«Это бесценный опыт — видеть, как твоя работа сразу находит практическое применение», — отмечает Анна Бокова, преподаватель Самарского государственного аграрного университета, руководитель научной группы.

Эксперты подчёркивают, что ключевое преимущество проекта — его практико-ориентированность и вовлечение молодых специалистов. Все исполнители — научно-педагогические работники моложе 35 лет. Благодаря проекту они не только получают ценный профессиональный опыт, но и заработную плату. Предприятию-заказчику возмещается 90% затрат на реализацию проекта в рамках нацпроекта.

На сегодняшний день в Самарской области при поддержке федерального проекта «Кадры в АПК» осуществляется 12 ключевых проектов, в которых задействованы 40 специалистов университета — от профессоров и доцентов до молодых аспирантов. Эти инициативы охватывают животноводство, растениеводство, переработку и цифровизацию АПК и уже приносят измеримые результаты на местах.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал, что значительную поддержку агропромышленному комплексу оказывает Правительство РФ, а национальные проекты, реализуемые по решению Президента России Владимира Путина, укрепляют потенциал отрасли.

Напомним, что по инициативе губернатора в регионе будет создан совет молодых специалистов АПК. «Это будет не просто совещательный орган, а действенный механизм — площадка, где каждый сможет вносить свой вклад в формирование новых программ развития. Тем более у нас в области заметна позитивная тенденция привлечения в отрасль молодых специалистов. Во многом этому способствует и федеральный проект «Кадры в АПК», который мы активно реализуем. Наша цель — стопроцентная укомплектованность предприятий АПК квалифицированными кадрами. Задача сложная, но абсолютно решаемая», — сказал глава региона на недавней встрече с молодыми специалистами.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

