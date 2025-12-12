В Самаре ищут подрядчика для содержания площади Куйбышева

Начальная цена контракта составляет около 21,59 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок 11 декабря.

Работы на площади Куйбышева нужно выполнять с момента заключения контракта до конца следующего года включительно. Речь идет о зимнем и летнем содержании территории.

Предусмотрены расходы на ручную и механизированную уборки общественного пространства, погрузку и вывоз отходов.

«Снег, очищаемый с территорий общего пользования, должен складироваться так, чтобы были обеспечены проход пешеходов, проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям, детским игровым и спортивным площадкам», — говорится в техзадании.

Подрядчика ищет департамент городского хозяйства и экологии. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 19 декабря. Итоги подведут 23-го числа, пишет Самара-МК.