Из бюджета Самары на 2027 и 2028 годы исключили средства на строительство 5-й очереди набережной. На это было запланировано 13,6 и 35,7 миллионов рублей соответственно.

Напомним, что 5-ю очередь набережной хотели построить от улицы Вилоновской. Ее проект презентовали в 2024 году. Ранее власти сообщали, что проектирование новой очереди набережной идет полным ходом. Получить разрешение на ввод в эксплуатацию планировали уже в 2027 году.

Деньги на набережную направили на другие цели. Впрочем, вероятно, что при составлении более детального бюджета на 2027 и 2028 годы в будущем средства на нее все же выделят, и пятая очередь будет построена, пишет Самара-КП.