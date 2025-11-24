В Тольятти завершился учебно-методический сбор специалистов ОМОН Приволжского округа Росгвардии

103

В Самарской области на базе ОМОН «Орлан» регионального управления Росгвардии и Центра подготовки личного состава Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации завершился учебно-методический сбор сотрудников ОМОН, отвечающих в своих подразделениях за профессиональную, служебную и физическую подготовку.

В течение десяти дней сотрудники спецподразделений под руководством опытных специалистов изучали теорию и практику, проходили высотную, горную, инженерную, медицинскую и огневую подготовку. Бойцы ОМОН Росгвардии учились тактике действий при проведении операции по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательной группы противника. Сотрудники спецназа проводили тренировочные занятия по штурму зданий с использованием БПЛА, отрабатывали порядок действий при задержании вооруженных преступников, передвигающихся на автомобиле.

Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели успешно достигнуты. Главный итог – участники смогли обменяться опытом, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.



Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области