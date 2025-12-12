В Самаре полицейские изъяли более 700 единиц пиротехнических изделий

Я нашел ошибку
Главные новости:
Тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс» станет настоящим праздником для детей и их родителей! 
КбшЖД: на «Снежном экспрессе» в зимнюю сказку
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.
При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране
Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума «Сердца молодых» при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Боец студенческого педагогического отряда «Путеводная звезда» Самарской области признан одним из лучших вожатых России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года
Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года
В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве
В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.34
1.44
EUR 92.94
1.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре полицейские изъяли более 700 единиц пиротехнических изделий

139
В Самаре полицейские изъяли более 700 единиц пиротехнических изделий

В ходе профилактических мероприятий, проводимых на территории Кировского района, сотрудники У МВД России по г. Самаре выявили факт незаконной реализации пиротехнической продукции.

На одной из торговых площадок у индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого является розничная продажа очков, полицейские обнаружили и изъяли более 700 единиц петард. Товар находился в открытом доступе для покупателей.

При проверке сотрудники полиции установили, что реализуемая продукция не соответствуют требованиям российского законодательства: на упаковках отсутствовали маркировка на русском языке, отсутствовали сертификаты соответствия, а также товарно-сопроводительные документы.

В отношении продавца 1987 года рождения полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Мужчина признал свою вину. Пиротехнические изделия изъяты из оборота. 

Начальник отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по г. Самаре майор полиции Вячеслав Занин отметил: «Нелегально реализуемые изделия зачастую не имеют сертификатов соответствия и не проходят необходимый контроль качества. Поэтому использование такой продукции крайне опасно. За незаконную реализацию пиротехники предусмотрена ответственность, включая конфискацию товара». Сотрудники полиции напоминают: приобретать пиротехнику следует только в специализированных магазинах, имеющих соответствующие разрешения. Согласно установленным правилам, в свободной продаже населению допускаются только пиротехнические изделия I, II и III классов опасности, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков. Изделия IV и V классов опасности могут приобретаться исключительно профессиональными пиротехниками, а организации, осуществляющие их реализацию, обязаны иметь соответствующую лицензию на данный вид деятельности. Использовать пиротехнические изделия необходимо строго в соответствии с инструкцией производителя. Категорически не рекомендуется покупать фейерверки у неизвестных посредников — такая продукция может быть просроченной, повреждённой или храниться в ненадлежащих условиях, что чревато тяжёлыми последствиями.

Самарская полиция обращается ко всем с просьбой сообщать о фактах незаконной торговли пиротехникой в ближайший отдел полиции или по телефону «112». Ваша бдительность поможет предотвратить возможные трагедии и обеспечить безопасность в праздничные дни.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
213
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
203
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
423
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
450
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
757
Весь список