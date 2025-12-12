В Самаре полицейские изъяли более 700 единиц пиротехнических изделий

В ходе профилактических мероприятий, проводимых на территории Кировского района, сотрудники У МВД России по г. Самаре выявили факт незаконной реализации пиротехнической продукции.

На одной из торговых площадок у индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого является розничная продажа очков, полицейские обнаружили и изъяли более 700 единиц петард. Товар находился в открытом доступе для покупателей.

При проверке сотрудники полиции установили, что реализуемая продукция не соответствуют требованиям российского законодательства: на упаковках отсутствовали маркировка на русском языке, отсутствовали сертификаты соответствия, а также товарно-сопроводительные документы.

В отношении продавца 1987 года рождения полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Мужчина признал свою вину. Пиротехнические изделия изъяты из оборота.

Начальник отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по г. Самаре майор полиции Вячеслав Занин отметил: «Нелегально реализуемые изделия зачастую не имеют сертификатов соответствия и не проходят необходимый контроль качества. Поэтому использование такой продукции крайне опасно. За незаконную реализацию пиротехники предусмотрена ответственность, включая конфискацию товара». Сотрудники полиции напоминают: приобретать пиротехнику следует только в специализированных магазинах, имеющих соответствующие разрешения. Согласно установленным правилам, в свободной продаже населению допускаются только пиротехнические изделия I, II и III классов опасности, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков. Изделия IV и V классов опасности могут приобретаться исключительно профессиональными пиротехниками, а организации, осуществляющие их реализацию, обязаны иметь соответствующую лицензию на данный вид деятельности. Использовать пиротехнические изделия необходимо строго в соответствии с инструкцией производителя. Категорически не рекомендуется покупать фейерверки у неизвестных посредников — такая продукция может быть просроченной, повреждённой или храниться в ненадлежащих условиях, что чревато тяжёлыми последствиями.

Самарская полиция обращается ко всем с просьбой сообщать о фактах незаконной торговли пиротехникой в ближайший отдел полиции или по телефону «112». Ваша бдительность поможет предотвратить возможные трагедии и обеспечить безопасность в праздничные дни.