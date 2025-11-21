Ветеранов войск правопорядка поздравили в Самаре

138

В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню образования Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился временно исполняющий обязанности начальника регионального управления Росгвардии Сергей Абрамов. Полковник полиции поблагодарил ветеранов за активную помощь в военно-патриотическом воспитании молодого поколения, пожелал всем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Общественная организация, объединяющая ветеранов силового ведомства действует в региональном управлении более 15 лет и входит в состав Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка. Руководит ветеранской организацией кавалер ордена Мужества, полковник в отставке Николай Митрянин. В настоящее время членами организации являются более двух тысяч трехсот ветеранов. В их числе двое ветеранов Великой Отечественной войны и почти пятьсот ветеранов боевых действий.

Полковник полиции Сергей Абрамов наградил наиболее отличившихся членов ветеранского движения ведомственными наградами и благодарностями. Почетным гостем мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны, майор в отставке Андрей Петрович Тонковидов. При поддержке Управления Росгвардии по Самарской области и Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Самарской области вышла в свет его пятая книга «Воспоминания о добром».

Участники мероприятия смогли посетить уникальную фалеристическую выставку «Гордость и слава России в орденах и медалях». Это часть коллекции ветерана войск правопорядка Андрея Шанина. Выставка, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрала редкие отечественные награды и другие экспонаты, которые рассказывают о подвигах героев нашей страны.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области