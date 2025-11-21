Я нашел ошибку
Главные новости:
В скором времени школьники из Самары также отправятся с дружеским визитом в Абхазию. 
Спортсмены из Сухума и Самары провели совместные тренировки
Главная выставка — портретные куклы героев легендарных фильмов: узнаваемый «Тихий Дон», загадочный «Пуаро» и дерзкие «Три мушкетёра».
В самарском  музее им. П.В. Алабина откроется Всероссийская выставка кукол
Для автоматической фиксации нарушений в Самаре в пилотном режиме уже работает мобильный комплекс «Дозор-М».
Минприроды СО: блокирование контейнерных площадок будут фиксировать автоматически
99 детей-сирот Сызрани получили квартиры в 2025 году.
Сегодня ещё трое молодых людей получили ключи от собственных квартир в Сызрани
Цель поездки – развитие партнерства и продвижение продукции предприятий Самарской области на рынки регионов страны.
Делегация Самарской области посетила Новосибирск с бизнес-миссией
Памятник будет выполнен в виде амфитеатра с информационными опорными конструкциями и центральной скульптурной композицией бойца.
Концепцию памятника бойцам СВО, который планируется установить в парке Победы, обсудили в Самаре
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 35 ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров.
В Похвистнево сегодня горел неэксплуатируемый дом
Участники мероприятия смогли посетить уникальную фалеристическую выставку  «Гордость и слава России в орденах и медалях».
Ветеранов войск правопорядка поздравили в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.73
-0.21
EUR 92.6
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ветеранов войск правопорядка поздравили в Самаре

21 ноября 2025 16:59
138
Участники мероприятия смогли посетить уникальную фалеристическую выставку  «Гордость и слава России в орденах и медалях».

В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню образования Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился временно исполняющий обязанности начальника регионального управления Росгвардии Сергей Абрамов. Полковник полиции поблагодарил ветеранов за активную помощь в военно-патриотическом воспитании молодого поколения, пожелал всем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Общественная организация, объединяющая ветеранов силового ведомства действует в региональном управлении более 15 лет и входит в состав Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка. Руководит ветеранской организацией кавалер ордена Мужества, полковник в отставке Николай Митрянин. В настоящее время членами организации являются более двух тысяч трехсот ветеранов. В их числе двое ветеранов Великой Отечественной войны и почти пятьсот ветеранов боевых действий.

Полковник полиции Сергей Абрамов наградил наиболее отличившихся членов ветеранского движения ведомственными наградами и благодарностями. Почетным гостем мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны, майор в отставке Андрей Петрович Тонковидов. При поддержке Управления Росгвардии по Самарской области и Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Самарской области вышла в свет его пятая книга «Воспоминания о добром».

Участники мероприятия смогли посетить уникальную фалеристическую выставку  «Гордость и слава России в орденах и медалях». Это часть коллекции ветерана войск правопорядка Андрея Шанина. Выставка, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрала редкие отечественные награды и другие экспонаты, которые рассказывают о подвигах героев нашей страны.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Росгвардия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках акции в аккаунтах силового ведомства в социальных сетях выходят видеоролики, подготовленные силами сотрудников пресс-служб территориальных управлений.
18 августа 2025, 10:57
Самарские росгвардейцы присоединились к акции «Уроки выживания»
В рамках акции в аккаунтах силового ведомства в социальных сетях выходят видеоролики, подготовленные силами сотрудников пресс-служб территориальных управлений. Общество
568
В течение полугода росгвардейцы пройдут специальную программу, направленную на повышение уровня слаженности, профессионализма, и готовности подразделений управления к выполнению служебно-боевых задач.
01 июля 2025, 14:28
В Управлении Росгвардии по Самарской области стартовал летний период подготовки
В течение полугода росгвардейцы пройдут специальную программу, направленную на повышение уровня слаженности, профессионализма, и готовности подразделений... Общество
924
Росгвардейцы заметили мужчину, который лежал без сознания на проезжей части, также у него фиксировались признаки, характерные для приступа эпилепсии.
21 мая 2025, 14:43
В Самаре росгвардейцы пришли на помощь потерявшему сознание мужчине
Росгвардейцы заметили мужчину, который лежал без сознания на проезжей части, также у него фиксировались признаки, характерные для приступа эпилепсии. Происшествия
889
В центре внимания
Совершаемые в этот день молитвы отражают общенародную поддержку российских вооруженных сил.
21 ноября 2025  16:30
Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре
152
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
209
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
224
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
947
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1706
Весь список