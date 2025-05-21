В Самаре росгвардейцы пришли на помощь потерявшему сознание мужчине

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Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика полиции Сергея Салманского и сержанта полиции Елены Шинкарюк находилась на маршруте патрулирования в Самарском районе областной столицы. Двигаясь по пути в дежурную часть, росгвардейцы заметили мужчину, который лежал без сознания на проезжей части рядом со Сквером имени Высоцкого. Помимо этого у него фиксировались признаки, характерные для приступа эпилепсии.

Стражи правопорядка незамедлительно доложили дежурному о происшествии, а тот, в свою очередь, вызвал экипаж скорой помощи на место происшествия. До приезда медиков патрульные помогли мужчине принять удобное положение и оказали ему доврачебную помощь.

Прибывшие медицинские работники стабилизировали состояние пострадавшего и госпитализировали его в одну из больниц Самары. В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области