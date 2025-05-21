Я нашел ошибку
Главные новости:
В соревнованиях принимали участие семь команд. В их числе - ФКА «Сызрань» из Самарской области.
Сызранские ветераны СВО впервые приняли участие в чемпионате России по футболу ампутантов
Злоумышленник приобрел 5 ловушек для ловли раков и вброд в забродном костюме установил их.
Сызранскими сотрудниками транспортной полиции пресечен факт браконьерства
Росгвардейцы заметили мужчину, который лежал без сознания на проезжей части, также у него фиксировались признаки, характерные для приступа эпилепсии.
В Самаре росгвардейцы пришли на помощь потерявшему сознание мужчине
Общая масса обнаруженного и изъятого самарскими полицейскими - свыше 3 кг мефедрона и более 20 кг прекурсоров.
В Самаре семейная пара обвиняется в производстве, хранении и покушении на сбыт наркотиков
Возбуждено уголовное дело.
В СИЗО-4 УФСИН СО возбуждено уголовное дело в отношении осуждённого за организацию деятельности экстремистской организации
Среди победителей конкурса – проект «В сердце и в памяти». 
15 проектов региона стали победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив
Акция #МСПспасибо призвана объединить малый и средний бизнес с их потребителями. 
Самарская область присоединилась к всероссийской акции #МСПспасибо
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.31
-0.1
EUR 89.97
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
В Самаре на Площади Славы (Амфитеатр склона) состоится главный концерт IVМузыкального фестиваля Юрия Башмета
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре росгвардейцы пришли на помощь потерявшему сознание мужчине

21 мая 2025 14:43
114
Росгвардейцы заметили мужчину, который лежал без сознания на проезжей части, также у него фиксировались признаки, характерные для приступа эпилепсии.

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика полиции Сергея Салманского и сержанта полиции Елены Шинкарюк находилась на маршруте патрулирования в Самарском районе областной столицы. Двигаясь по пути в дежурную часть, росгвардейцы заметили мужчину, который лежал без сознания на проезжей части рядом со Сквером имени Высоцкого. Помимо этого у него фиксировались признаки, характерные для приступа эпилепсии.

Стражи правопорядка незамедлительно доложили дежурному о происшествии, а тот, в свою очередь, вызвал экипаж скорой помощи на место происшествия. До приезда медиков патрульные помогли мужчине принять удобное положение и оказали ему доврачебную помощь.

Прибывшие медицинские работники стабилизировали состояние пострадавшего и госпитализировали его в одну из больниц Самары. В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Росгвардия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Кроме того, участники «Диктанта» могли написать письмо военнослужащим, которые проходят службу в зоне специальной военной операции.
25 апреля 2025, 17:03
Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Диктант Победы»
Кроме того, участники «Диктанта» могли написать письмо военнослужащим, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Общество
676
В Самаре росгвардейские спецназовцы определили лучших стрелков.
13 марта 2025, 15:20
В Управлении Росгвардии по Самарской области завершился чемпионат по служебно-боевой стрельбе
В Самаре росгвардейские спецназовцы определили лучших стрелков. Общество
732
Стражи правопорядка – частые гости на областной станции переливания крови.
25 февраля 2025, 14:50
Самарские росгвардейцы сдали почти двадцать литров крови
Стражи правопорядка – частые гости на областной станции переливания крови. Общество
738
В центре внимания
Состоялось V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».
21 мая 2025  15:27
Самарская область будет развивать взаимодействие с Китаем: подписано соглашение между Правительством региона и Народным Правительством провинции Цзянси КНР
1
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
21 мая 2025  14:00
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
134
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
21 мая 2025  13:06
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
186
Жители региона пожаловались губернатору Вячеславу Федорищеву на состояние парка «Дубки» в Самаре.
20 мая 2025  19:24
Подготовка к «Последнему звонку», ГИА и благоустройство парков – главные темы оперативного совещания в облправительстве
468
Из-за непогоды транспортный коллапс в Самаре усиливается
20 мая 2025  12:43
Из-за непогоды транспортный коллапс в Самаре усиливается
382
Весь список