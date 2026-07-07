Итоги работы в первом полугодии 2026 года подвели подразделения ЛРР областного управления Росгвардии в Самаре

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области подвел итоги деятельности за первые 6 месяцев текущего года. В зону ответственности подразделений ЛРР входят государственный контроль над частными охранными организациями и охранниками, частными детективами и юридическими лицами с особыми уставными задачами, а также владельцами гражданского оружия, которых в регионе насчитывается около 65 тысяч.

За первое полугодие 2026 года сотрудники Росгвардии рассмотрели свыше 23 тысяч заявлений от граждан и представителей юридических лиц на получение государственных услуг в сфере оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности. Более 96% из них поступило в электронном виде.

В общей сложности на учете в ЦЛРР состоит более 133 тысяч единиц гражданского оружия. С начала года сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы вместе с коллегами из полиции провели порядка 7 тысяч проверок владельцев оружия. Проведено свыше 300 проверок соблюдения правил оборота служебного оружия юридическими лицами с особыми уставными задачами (частные охранные организации, подразделения ведомственной охраны и др.) и около 120 проверок соблюдения законодательства о частной охранной и детективной деятельности.

По результатам всех проведенных проверок сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области составили более 1200 протоколов об административных правонарушениях. За нарушения законодательства в области оборота оружия изъято более 546 единиц гражданского оружия, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области