Самарским росгвардейцам вручили походный стяг Владимирской иконы Божией Матери

В честь предстоящего 10-летия Росгвардии и 215-летия формирования войск правопорядка в стенах самарского Иверского женского монастыря был отслужен благодарственный молебен, в котором принял участие начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Сергей Абрамов, руководители подразделений, а также личный состав ведомства.

Молебен провел настоятель прихода храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание Погибших» иерей Михаил Жегалин. По завершении богослужения с благословления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла он вручил полковнику полиции Сергею Абрамову походный стяг Владимирской иконы Божией Матери. Эта святыня будет сопровождать сотрудников и военнослужащих войск правопорядка в служебных командировках.

Полковник полиции Сергей Абрамов поблагодарил представителей духовенства за благочестивый христианский обычай и выразил уверенность, что эта святыня будет способствовать духовному укреплению личного состава и успешному выполнению ими задач, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

