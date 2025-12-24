Вопросы безопасности объектов топливно-энергетического комплекса обсудили в Самаре

На базе одного из подразделений Управления Росгвардии по Самарской области состоялось рабочее совещание с представителями организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК), осуществляющих деятельность на территории региона.

Совещание провели сотрудники отдела государственного контроля регионального Управления Росгвардии во главе с начальником — подполковником полиции Дмитрием Мякишевым.

В ходе встречи должностным лицам, ответственным за безопасность объектов ТЭК, довели информацию о порядке проведения проверок, правах и обязанностях как подконтрольных субъектов, так и сотрудников Росгвардии, уполномоченных на осуществление контрольных мероприятий. Отдельное внимание было уделено практике применения законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК.

В рамках открытого диалога были детально обсуждены наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требований, выявляемые в ходе проверок, а также иные проблемные вопросы. Специалисты Росгвардии не только указали на типичные недостатки, но и дали представителям энергетических компаний конкретные рекомендации по проведению дополнительных мероприятий, направленных на защиту объектов от противоправных посягательств, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области