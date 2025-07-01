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В Управлении Росгвардии по Самарской области стартовал летний период подготовки

1 июля 2025 14:28
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В течение полугода росгвардейцы пройдут специальную программу, направленную на повышение уровня слаженности, профессионализма, и готовности подразделений управления к выполнению служебно-боевых задач.

В Управлении Росгвардии по Самарской области стартовал летний период подготовки. В течение полугода росгвардейцы пройдут специальную программу, направленную на повышение уровня слаженности, профессионализма, и готовности подразделений управления к выполнению служебно-боевых задач.
 
Летний период подготовки стартовал с проведения комплексных занятий по военно-политической подготовке и соблюдению требований безопасности. Особое внимание уделялось правилам обращения с оружием и боеприпасами, противопожарным требованиям в повседневной деятельности и в быту. Также в ходе занятий личному составу напомнили правила оказания первой помощи себе и пострадавшим.
 
Завершится период итоговой проверкой, в ходе которой будет оценен уровень боевой, профессиональной, служебной и физической подготовки личного состава, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 


Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Росгвардия Самара

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