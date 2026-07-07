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В Большеглушицкой больнице начался капитальный ремонт стационара

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Ремонт в Большеглушицкой больнице  организован поэтапно, без остановки работы стационара. Завершить планируется до конца ноября 2026 года.

Ремонт организован поэтапно, без остановки работы стационара. Завершить планируется до конца ноября 2026 года.
Работы ведутся по двум направлениям: наружные (замена окон, утепление фасада, подготовка к ремонту крыши и отмостки) и внутренние (штукатурка, покраска, замена полов, потолков, систем отопления и электрики).
Внутри здания полностью обновляется лабораторное помещение. Одновременно начались работы в отделениях. Ключевое изменение – расширение приёмного отделения: демонтируются перегородки, чтобы создать противошоковую палату для тяжёлых пациентов, что улучшит логистику экстренной помощи.
«Капитальный ремонт стационара – важный этап развития нашей больницы. Мы стремимся создать современные, комфортные условия для пациентов и персонала, соответствующие всем стандартам качества. Поэтапная организация работ позволила сохранить доступность стационарной помощи на весь период ремонта», – отметила главный врач Татьяна Бобошко.
Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который принят по решению Президента страны Владимира Путина. В 2026 году планируется провести капитальный ремонт 50 стационарных и поликлинических отделений.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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