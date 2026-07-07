В Большеглушицкой больнице начался капитальный ремонт стационара

Ремонт организован поэтапно, без остановки работы стационара. Завершить планируется до конца ноября 2026 года.

Работы ведутся по двум направлениям: наружные (замена окон, утепление фасада, подготовка к ремонту крыши и отмостки) и внутренние (штукатурка, покраска, замена полов, потолков, систем отопления и электрики).

Внутри здания полностью обновляется лабораторное помещение. Одновременно начались работы в отделениях. Ключевое изменение – расширение приёмного отделения: демонтируются перегородки, чтобы создать противошоковую палату для тяжёлых пациентов, что улучшит логистику экстренной помощи.

«Капитальный ремонт стационара – важный этап развития нашей больницы. Мы стремимся создать современные, комфортные условия для пациентов и персонала, соответствующие всем стандартам качества. Поэтапная организация работ позволила сохранить доступность стационарной помощи на весь период ремонта», – отметила главный врач Татьяна Бобошко.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который принят по решению Президента страны Владимира Путина. В 2026 году планируется провести капитальный ремонт 50 стационарных и поликлинических отделений.

Фото: минздрав СО