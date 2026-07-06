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Центр НТИ СамГМУ представил итоги работы за пять лет
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Центр НТИ СамГМУ представил итоги работы за пять лет

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Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России представил итоги работы за пять лет.

Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России представил итоги работы за пять лет. Отчет презентовали на Экспертном совете Платформы Национальной технологической инициативы в Российской академии наук (РАН). Эксперты признали работу Центра эффективной. 

Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ создан в 2021 году. В его состав входят шесть структурных подразделений: лаборатория 3D-моделирования, лаборатория проектирования биопротезов, центр биомедицинских клеточных продуктов, лаборатория «умной» одежды и ПАК, лаборатория бионических экзопротезов и лаборатория персональных медицинских помощников.

В числе продуктов Центра — персонифицированные крупноблочные бионические имплантаты из аллогенной костной ткани, программное обеспечение для прототипировании и 3D-моделирования, отечественные эндопротезы с антимикробным, остеоинтегрирующим и антисептическим покрытиями, различные формы аллогенных биоимплантов, идентичные по составу внеклеточному матриксу соединительной ткани человека, линейка авторских гидрогелей, персональные медицинские помощники собственного производства, «умная» одежда, «умный» ортез, «умный» миограф.

Программа Центра НТИ сфокусирована на развитии сквозных технологий через реализацию комплекса 7 взаимосвязанных проектов по 4 научно-технологическим направлениям. Первое направление — создание цифровых моделей человека и его частей.  К 2025 году было разработано более 180 персонифицированных трехмерных моделей тела человека, выпущены новые версии программного обеспечения для разработанного в СамГМУ совместно с ООО «Развитие» анатомического стола «Пирогов» с модулем биомеханики суставов и радиологией. Ключевым достижением стало создание и коммерциализация ноу-хау «Технология разработки реалистичных анатомических 3D-моделей». Также в интерактивный анатомический стол «Пирогов» успешно внедрены алгоритмы сравнения и нахождения пересечений между 3D-моделями.

Второе направление — создание искусственных тканей и органов. Разработаны собственные линейки гидрогелей для биопринтинга (коллагеновых и желатиновых), которые были зарегистрированы в качестве РИД и получили патентную охрану на территории РФ. Проведены успешные доклинические испытания гидрогеля на малых животных моделях. Начата клиническая апробация биотехнологических продуктов на основе опорных тканей человека с использованием компьютерного планирования, 3D-моделирования и прототипирования для реконструктивной хирургии и персонализированной регенеративной медицины на базе лечебно-профилактических учреждений России. В челюстно-лицевой хирургии с 2021 по 2025 годы проведены более 10 операций с использованием разработанных аллогенных имплантатов для стоматологии. С 2022 по 2024 годы совместно с травматологами и ортопедами ГКБ им. С.С.Юдина ДЗМ выполнено 40 успешных реконструктивно-восстановительных операций у пациентов с нейроостеоартропатией Шарко с применением индивидуальных крупноблочных аллогенных биоимплантатов.

Третье направление — новые подходы к протезированию и создание «умных» протезов. В 2022 году проведена первая в России операция по установке тазобедренного сустава с антимикробным покрытием, которое ускорило остеоинтеграцию на 20% и снизило риск инфекций на 40%. В 2024 году в Центр НТИ было поставлено уникальное вакуумное оборудование для нанесения покрытий, отработаны технологические режимы, начат процесс запуска серийного производства индивидуальных эндопротезов с бионической конструкцией на базе Центра серийного производства СамГМУ. В 2025 году Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» вышел на серийное производство индивидуальных 3D-печатных эндопротезов из титана с антибактериальным покрытием. Поставки уже идут в госпитали Минобороны. Параллельно совместно с компанией «Моторика» и при поддержке гранта Российского научного фонда и Газпромбанка разрабатываются остеоинтегративные экзопротезы.

Четвертое направление — создание биоинтерфейсов и персонализированных медицинских помощников. При участии Центра созданы и апробированы опытные образцы отечественных тонометра и цифрового стетофонендоскопа. Разработана и коммерциализирована телемедицинская экосистема для дистанционного мониторинга. В направлении биоинтерфейсов изготовлены и испытаны на десятках пациентах экспериментальные образцы «умного» ортеза и «умной» одежды, созданы базы данных биосигналов для алгоритмов управления роботизированными экзо-устройствами.

Также в 2025 году Центр участвовал в разработке национального стандарта для персональных медицинских помощников и адаптировал «умную» одежду MioBody с ИИ-анализом биомеханики для спортсменов, прирост эффективности тренировок составил 15-20%. 

С 2021 по 2025 год Центром обучено 545 специалистов, зарегистрировано 43 РИД, продано 23 лицензии, разработано 9 учебных программ, реализовано 7 проектов. 

Ключевой элемент успешной реализации программы Центра НТИ СамГМУ — грамотно выстроенный и эффективно функционирующий Консорциум. Сегодня он объединяет 43 организации:

11 образовательных организаций высшего образования (включая СамГМУ как головную организацию);

4 научные организации (научно-исследовательских института РАН);

24 коммерческие организации;

4 структуры поддержки (сервисные организации).

В состав Консорциума входят Сколковский институт науки и технологий, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, компании «Швабе», «Технодинамика», «Моторика», «Медтэк» и многие другие.

В целом программа Центра НТИ СамГМУ за прошедшие годы реализована с превышением плановых значений по всем целевым показателям, что подтверждает эффективность выбранной стратегии и высокую результативность деятельности. 

Ректора СамГМУ члена-корреспондента РАН Александра Колсанова и коллектив Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» отметили благодарностью за значительный вклад в развитие сквозных технологий и формирование научно-технического задела. Благодарности в ходе Экспертного совета вручили вице-президент РАН, академик, сопредседатель Экспертного совета НТИ Сергей Алдошин и генеральный директор Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (Фонд НТИ), д.э.н., доцент Вадим Медведев. 

«За годы работы Центр НТИ на базе СамГМУ прошел путь от создания до признанной площадки, интегрирующей науку, образование и производство в области бионической инженерии, — подчеркнул Александр Колсанов. — И сегодня он продолжает развиваться, внося вклад в технологический суверенитет России. Благодаря накопленному университетом опыту и развитой научной и инновационной инфраструктуре мы реализуем проекты медицины будущего, которые призваны улучшить состояние здоровья и повысить качество жизни наших пациентов».

Вадим Медведев в ходе экспертного совета предложил уделить внимание организации работы с компаниями, которые начали работать с результатами научно-технического задела ЦК НТИ. 

«Показатели всех ЦК выполнены перед Фондом НТИ, а Фонда НТИ перед Министерством науки и высшего образования РФ. Благодаря совместной работе консорциумы ЦК НТИ объединили более 1 тысячи организаций для масштабирования высокотехнологичных проектов. По итогам 2025 года заключено 395 лицензионных соглашений, которые обеспечат практическое развитие отечественных технологических решений. Совокупный портфель проектов 25 Центров НТИ на конец прошлого года составил 461 проект», - рассказал Вадим Медведев. 

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

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