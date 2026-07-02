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В Жигулевске прошли соревнования профмастерства среди специалистов скорой медицинской помощи  региона

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По итогам соревнований Тольяттинские бригады скорой помощи заняли 1, 2 и 3 места, а областная станция – 3 место. 

В соревнованиях приняли участие 9 команд из Тольяттинской, Самарской областной станции скорой медицинской помощи, а также коллектив скорой Сызранской центральной городской и районной больницы. Команды состояли из врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, отдельно соревновались и водители экстренной службы.
В рамках конкурса участники прошли через серию сложнейших испытаний, требующих не только глубоких теоретических знаний, но и практического мастерства. Бригады продемонстрировали свои умения на различных этапах.
Каждый этап оценивали двое судей из разных медицинских организаций, что позволило обеспечить максимально объективную оценку каждой команды. 
По итогам соревнований Тольяттинские бригады скорой помощи заняли 1, 2 и 3 места, а областная станция – 3 место. 
«Соревнования профессионального мастерства - это не просто конкурс, это образовательная платформа, где специалисты области могут узнать что-то новое, ознакомиться, обменяться профессиональным опытом, а также проверить свои навыки и умения. Все команды проходят длительный процесс подготовки к соревнованиям. Они занимались самостоятельно в своих медицинских организациях, а также приезжали на тренировки на станцию в Тольятти, где могли ознакомиться с особенностями этапов, а также изучить симуляционное оборудование, которое применяется во время соревнований», - рассказал главный врач Тольяттинской городской станции скорой медицинской помощи Александр Пастушок. 
Помощь в организации соревнований оказывает Тольяттинский медицинский колледж. 
«Студенты уже не первый год помогают на этапах в качестве статистов и ассистентов. Это позволяет им окунуться в профессию и познакомится ближе с профессиональным сообществом», - подчеркнул главврач скорой.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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