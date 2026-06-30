Специалист напомнил, как ремень безопасности спасает от трагедий

Ремень безопасности некоторые воспринимают как обузу: «мешает», «давит», «я же аккуратно». Но есть две неумолимые вещи, которым безразличны оправдания: законы физики и биомеханика человеческого тела. В момент аварии именно они, а не стаж вождения или везение, определяют, встанет человек из машины сам или его будут извлекать спасатели..



Об этом рассказывает заместитель директора по медицинской части Самарского областного центра медицины катастроф Константин Фаерман:



"Законы физики: энергия, которую нельзя погасить ладонями

Автомобиль при столкновении на скорости всего 50 км/ч останавливается мгновенно. Но всё, что внутри, продолжает движение с прежней скоростью. Это явление называется инерцией. Вес пассажира в момент удара умножается многократно: тело взрослого человека на мгновение приобретает силу удара в несколько тонн.



В столкновении всегда два удара. Первый — машины о препятствие. Второй, самый страшный, — контакт незафиксированного тела с торпедой, рулем, стеклом или другим пассажиром. Именно этот «второй удар» и убивает.



Ремень выполняет три биомеханические задачи:

удерживает тело внутри салона (вылет через лобовое стекло почти всегда смертелен)

принимает и распределяет нагрузку на ключицу, грудную клетку и кости таза — самые прочные структуры скелета

растягивает время остановки тела, снижая пиковую перегрузку на мозг и внутренние органы.



Взгляд врача: что происходит с телом без ремня

Голова. Без ремня — открытые черепно-мозговые травмы и разрывы связей нейронов. С ремнем — максимум сотрясение.

Внутренние органы. Без ремня возникает гидродинамический удар — наполненные кровью печень и селезенка лопаются, как переполненный водой шарик, а аорта может разорваться от резкого смещения сердца. Ремень же оставляет лишь характерную ссадину и ушиб легкого.

Позвоночник. Без ремня пассажир «ныряет» под торпеду, получая переломы с пересечением спинного мозга и глубокую инвалидность. Ремень принимает удар на кости таза.



Важно: Непристегнутый пассажир сзади убивает сидящего впереди. Вес его тела в момент удара умножается в десятки раз, превращая человека в снаряд, который ломает кресло и водителя.



Безопасность детей в автомобиле.

Миф «удержать на руках» — смертный приговор. Даже при экстренном торможении вес ребенка увеличивается в 30–50 раз.



Автокресло, особенно установленное спиной вперед для детей до двух-трех лет, позволяет при ударе распределить нагрузку на всю спину, защищая голову и шею. Клиническая статистика жестока: детское удерживающее устройство снижает риск смерти младенцев на 70%, риск гибели детей до 4 лет — на 54%.



Ремень безопасности — это по сути единственный доступный нам экзоскелет, компенсирующий биологическую хрупкость, заложенную природой".

Фото: минздрав СО