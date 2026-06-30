В Новокуйбышевске прошла стратегическая сессия «За медицину здорового долголетия»

В Самарской области реализуется региональное движение «За медицину здорового долголетия». Новокуйбышевск стал вторым после Чапаевска городом, где состоялась стратегическая сессия и работа интерактивных площадок. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Напомним, «Медицина здорового долголетия» - федеральная общественная инициатива, направленная на формирование системы профилактической медицины и новой культуры здоровьесбережения.

Особый интерес у горожан вызвали лучшие культурные и спортивные практики здорового долголетия: от зарядки для людей серебряного возраста до мастер-класса по бальным танцам. Медицина представила сразу несколько площадок. На двух площадках работали специалисты Новокуйбышевской больницы. Врач по ЛФК Ольга Макарова и инструктор по ЛФК Елена Фёдорова демонстрировали пациентам, как делать оздоровительную гимнастику в разных возрастных группах и по показаниям.

Специалисты информационно-аналитического отдела обучали пациентов пользоваться электронными сервисами в рамках площадки: «Запишись к врачу онлайн».

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики представил площадку «Обследование ШАГ ЗА ШАГОМ». Здесь медицинские специалисты проводили оценку уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональное состояние сердца, экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови, функцию внешнего дыхания и т. д. Представители Новокуйбышевского подразделения Российского Красного Креста продемонстрировали, как оказывать помощь при неотложных состояниях.

На пленарном заседании выступили глава Новокуйбышевска Виктория Каткова, руководитель Управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина, главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец, главный врач Новокуйбышевской центральной городской больницы Алексей Башаев, представители культуры и спорта.

«Приверженность здоровому образу жизни является основой здорового долголетия, продолжительной и активной жизни, - отметила Элла Малютина. - В рамках регионального движения мы стремимся консолидировать все структуры - от медицины до культуры и спорта, чтобы совместно сформировать в общественном сознании мотивацию к здоровьесбережению. Всем известно, чтобы жить долго и активно, важно отказаться от алкоголя и курения, правильно питаться, уделять внимание двигательной активности, соблюдать режим сна и отдыха. Также важно регулярно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Сегодня медицина активно внедряет профилактику, в том числе мы открываем центры здорового долголетия».

Фото – министерство здравоохранения Самарской области