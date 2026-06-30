На Солнце произошли две сильные вспышки впервые за неделю

Две вспышки предпоследнего класса мощности М зафиксированы на Солнце. Об этом 30 июня сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«30 июня в 04:16 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4475 (S08W48) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 115 минут», — говорится в сообщении на сайте института.

Специалисты добавили, что позднее, в 09:40 мск, в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4479 (N16W03) была зарегистрирована вспышка M1.4, которая продолжалась 39 минут. В последний раз выбросы энергии аналогичного класса фиксировали на Солнце 21 июня, пишут «Известия».