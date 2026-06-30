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Жительница Самарской области решила убить своего мужа

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Жительница Самарской области решила убить своего мужа

Жительница Самарской области решила лишить жизни своего мужа, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Признав ее виновной в покушении на убийство, суд помимо назначения наказания обязал ее также выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения вынесли в отношении должницы постановления о взыскании исполнительского сбора и об обращении взыскания на находящиеся на ее расчетных счетах денежные средства. Также судебными приставами был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего ей транспортного средства.
В результате принятых судебным приставом мер компенсация морального вреда взыскана в пользу потерпевшего в полном объеме.

Теги: Судебные приставы

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