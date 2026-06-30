В Самаре перенесли заседание по делу об убийстве экс-мэра Виктора Тархова

В Самаре во вторник, 30 июня, не состоялось очередное заседание по уголовному делу об убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его супруги.

Как сообщил из зала суда корреспондент samara.aif.ru, одну из обвиняемых — Таисию Киселёву — госпитализировали. Суду были представлены медицинские документы с диагнозами, подтверждающими невозможность ее участия в процессе. Сейчас пожилая женщина находится в больнице.

После обсуждения участники процесса пришли к единому мнению, что продолжать рассмотрение дела без присутствия подсудимой невозможно. В результате заседание было перенесено на другую дату.

Напомним, на скамье подсудимых находятся внучка Виктора Тархова Екатерина Тархова и Таисия Киселёва.

Уголовное дело об убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его жены остается одним из самых резонансных в регионе. По версии следствия, супруги были убиты в начале 2025 года.