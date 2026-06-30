В селе Висловка Самарской области горел дом на площади 200 квадратных метров

Сегодня, 30 июня, в 4 часа 1 минуту в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Висловка на улице Сенной горит дом.

К месту вызова оперативно были направлены дежурные караулы Отряда № 41, добровольная пожарная команда поселка Светлое Поле, а также коллеги из облГУ МЧС России.

По прибытии было установлено, что горит щитовой частный дом на площади 200 квадратных метров.

Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

На тушение оперативно были поданы 5 стволов «Б», сформированы 3 звена газодымозащитной службы.

На месте работают 20 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники.

В 5 часов 30 минут была объявлена локализация пожара, ликвидация открытого горения зафиксирована в 6 часов 17 минут. В настоящее время идет проливка и разборка конструкций.

К сожалению, 1 человек пострадал.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"