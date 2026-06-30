В Самаре состоялся выездной прием по обращению граждан о расселении из аварийного дома

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области М.Ю. Ламонов совместно с сотрудниками следственного управления, руководителем департамента управления имуществом администрации городского округа Самара М.П. Шерстневой, заместителем главы Октябрьского района города Самары С.В. Свирень и представителем Управляющей компании «СГК» провел личный прием заявителей по вопросу расселения из аварийного жилого дома в городе Самаре.

В следственном отделе по Советскому району города Самары СУ СКР по Самарской области расследуется уголовное дело, возбужденное в январе 2026 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ - по факту халатности при расселении граждан из аварийного жилья.

Многоквартирный дом 1939 года постройки признан аварийным и подлежащим сносу, установлен срок расселения до 31.12.2025. До настоящего времени дом не расселен.

Граждане обратились с вопросами о сроках и порядке расселения из аварийного жилья, а также выразили желание при расселении получить квартиры, а не денежные компенсации.

Михаил Юрьевич разъяснил заявителям о том, что застройщик приступит к расселению при наличии положительного заключения на исполнительскую документацию в 2026 году. Сотрудники администрации и управляющей компании заверили заявителей в принятии необходимых мер к поддержанию удовлетворительного состояния жилого дома до момента переселения. Граждане ориентированы на обращение в следственное управление при возникновении каких-либо проблемных вопросов.

По результатам приема Михаил Юрьевич дал руководителю территориального следственного отдела ряд поручений по уголовному делу, направленных на восстановление прав граждан. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО