Сотрудники УФСИН СО задержали 33 разыскиваемых осуждённых в ходе операции «Уклонист»

В ходе ведомственной оперативно-профилактической операции «Уклонист» сотрудниками УФСИН России по Самарской области задержаны 33 разыскиваемых осуждённых.

В проведении операции были задействованы 102 сотрудника уголовно-исполнительной системы региона, которые проверили 453 адреса возможного нахождения разыскиваемых осуждённых. По результатам мероприятий установлены и задержаны 33 лица, находившихся в розыске.

Оперативно-профилактические мероприятия проводятся ежегодно и направлены на выявление и задержание лиц, уклоняющихся от отбывания назначенных судом наказайни, сообщает йпресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области