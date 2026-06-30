Более 400 предприятий  региона работают в сфере науки

426 малых и средних предприятий в Самарской области ведут деятельность в сфере исследований и разработок. Всего в стране 24,3 тысячи таких компаний, сообщили в региональном минэкономразвития.

«Самарская область занимает 3 место среди субъектов страны по уровню инновационной активности организаций. Наряду с этим в регионе активно работают и отраслевые предприятия, которые занимаются разработками, выводом уникальных продуктов и технологий на рынок. Средний возраст таких МСП составляет 8 лет и 10 месяцев, а штат насчитывает 6 сотрудников, - рассказал заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Мы будем продолжать поддержку наукоемкого бизнеса, чтобы как можно больше компаний могли внести свой вклад в инновационное развитие региона».

С начала 2026 года малые и средние предприятия в сфере научных исследований и разработок привлекли более 2 млрд рублей с инструментами Национальной гарантийной системы. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой объем господдержки получили малые и средние компании, для которых данный вид деятельности является основным. По данным Корпорации МСП, на сегодняшний день таких в России 24,3 тысячи. Также есть МСП, которые помимо научных исследований и разработок, используют их результаты в производстве и продажах. Таких предприятий еще почти 103,5 тысячи по всей стране.

«Развитие науки является одним из приоритетов государства. Активная вовлеченность в этот процесс малого и среднего бизнеса позволяет консолидировать ресурсы небольших разработческих команд, крупных институтов и научно-производственных предприятий. При этом в научно-технической деятельности часто цикл исследований и разработки достаточно длительный, поэтому таким МСП особенно важно иметь плечо господдержки для обеспечения стабильной работы и развития», - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Узнать о возможностях финансовой поддержки и других услугах предприниматели Самарской области могут в центрах «Мой бизнес», где и потенциальным, и действующим предпринимателям готовы подобрать инструменты развития, наиболее точно отвечающие направлению и потребностям бизнеса. Региональный центр работает по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Поддержка бизнеса ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото - резидентов технопарка Жигулевская долина