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В Тольятти прошли чемпионат и первенство Самарской области по триатлону

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На набережной Автозаводского района Тольятти в течение двух дней проходили открытый чемпионат и первенство Самарской области по триатлону в спринте.

На набережной Автозаводского района Тольятти в течение двух дней проходили открытый чемпионат и первенство Самарской области по триатлону в спринте.

На старт личных дистанций и эстафетной гонки вышли 200 спортсменов из Самарской области, а также гости из Башкортостана, Татарстана, Белгородской, Саратовской, Ульяновской области, Московской области и Москвы.

Среди участников - начинающие спортсмены от 10 лет и старше, любители спорта и настоящие профессионалы. В их числе - победитель Всемирной универсиады по плаванию Александр Кудашев, победитель международных соревнований по триатлону среди слабовидящих спортсменов Андрей Буков и его гид, участник Олимпийских игр Игорь Полянский, и другие.

Победителями соревнований стали:

Мальчики и девочки (150 м плавание + 4 км велогонка + 1 км бег)

Милана Алексеева - 00:17:35
Михаил Ахтимиров - 00:19:11

Юноши и девушки (150 м плавание + 4 км велогонка + 1 км бег)

Роман Татаринов - 00:17:22
Дарина Джумагалиева - 00:17:40

Юниоры и юниорки (500 м плавание + 13 км велогонка + 3 км бег)

Матвей Ильин - 00:52:10
Азалия Салихова - 00:52:54

Мужчины и женщины (750 м плавание + 20 км велогонка + 5 км бег)

Роман Кривальцевич - 00:49:59
Диана Трубкович - 00:59:17

Заплыв «Волжская миля» (750 м)

Роман Умяров - 00:12:31
Юлия Дегтярева - 00:14:22

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

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