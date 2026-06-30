Минтранс введет новые скоростные ограничения на трассах из-за пробок, ям и близости школ

Минтранс России подготовил новые методические рекомендации по ограничению скорости потока автотранспорта на скоростных магистралях страны: вместо усредненных лимитов движения для всех шоссе чиновники предлагают внедрить точечный подход. Каждый участок дороги с учетом пробок, ям и близости школ может получить свой собственный лимит. «Газета.Ru» разбиралась, как это изменит жизнь водителей.

Планируется применение более гибкого подхода, когда для каждого участка шоссе будет установлен собственный лимит скорости, исходя из загруженности, состояния асфальта и наличия объектов инфраструктуры: жилых домов, школ, торговый центров и прочих соцобъектов. Об этом сообщает «Российская газета», со ссылкой на министерство транспорта.

«Минтранс совместно с профильными ведомствами разрабатывает рекомендации для повышения безопасности за счет нового подхода к корректировке ограничений.

Принятие запланировано на 2027 год. В документе закрепят положения, учитывающие фактическую интенсивность, качество инфраструктуры и особенности территорий»,

— пояснили «РГ» в министерстве.

Там уточнили, что пока документ носит рекомендательный характер, но после его апробации появится конкретный порядок введения ограничений. Также не исключен мониторинг соблюдения новых правил.

Долгие годы российские водители жаловались на абсурдные ситуации: идеальный отрезок трассы с разделительным барьером и новым асфальтом дорожники внезапно «режут» до 50–70 км/ч, а на разбитой грунтовке порой знаки предписывают ехать почти как по автобану, пишет издание. Разрыв между реальными условиями и предписаниями знаков не только раздражает, но и провоцирует аварии из-за резких перепадов скорости. Именно эту несправедливость и обещает исправить новая инициатива Минтранса.