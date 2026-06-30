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Новак поручил следить за ценами и наличием топлива в регионах

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Новак поручил следить за ценами и наличием топлива в регионах

Вице-премьер Александр Новак поручил продолжить мониторинг цен и наличия нефтепродуктов в российских регионах. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.

«Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек», — сказал он.

Региональные власти будут регулярно собирать и обновлять данные по каждому субъекту. В фокусе — стоимость топлива, его наличие и состояние логистических цепочек. Данные с мест должны помочь быстрее выявлять возможные перебои и реагировать на изменения, пишет Лайф.

 

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