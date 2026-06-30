В Сызрани в ДТП пострадали мужчина и подросток

29 июня на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 17 человек

Одно из ДТП произошло в 08:20 в Сызрани. 23-летний водитель, управляя транспортным средством Honda Fit Hybrid, двигался по ул. Урицкого. В пути следования, при выезде с прилегающей территории, возле дома №10, не уступил дорогу транспортному средству ВАЗ 21102, под управлением 20-летней женщины, которая двигалась по главной дороге, по ул. Набережная в сторону ул. Монастырская. Пассажиры Хонда Honda Fit Hybrid 35-ти и 13-ти лет доставлены в медицинское учреждение.