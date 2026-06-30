51% россиян уже взаимодействовали с чат-ботами при поиске работы

Эксперты Авито Работы провели опрос среди 2 000 россиян, которые хотя бы раз откликались на вакансии онлайн, и выяснили, как они относятся к чат-ботам при поиске работы и взаимодействии с работодателями. Результаты исследования показывают: автоматизация уже влияет на ожидания соискателей — прежде всего в части скорости ответа и качества коммуникации, при этом почти треть кандидатов (31%) готовы взаимодействовать с чат-ботами на отдельных этапах отбора.

«Наше исследование показывает, что кандидатам в целом комфортно взаимодействовать с технологиями, включая чат-ботов на первичных этапах отбора. HRMOST автоматизирует именно эти этапы: сервис обрабатывает отклики, ведёт диалог с соискателями через удобные для них каналы и передаёт рекрутеру уже готового кандидата. При этом скорость ответа становится для соискателей базовым ожиданием: для 94% опрошенных она в той или иной степени имеет значение. В основе позитивного опыта по‑прежнему лежит ясная, структурированная и уважительная коммуникация, поэтому внедрение чат-ботов должно сопровождаться не только техническими решениями, но и продуманными сценариями диалога с кандидатами» — отметил Константин Куница, директор сервиса для автоматизации найма HRMOST

Более половины респондентов (51%) уже сталкивались с чат-ботами при поиске работы, однако 35% пока не имели такого опыта. Сейчас автоматизированные сценарии отбора только формируются, поэтому на рынке фактически действуют две параллельные модели: традиционная — через рекрутеров, и технологическая — с чат-ботами.

При этом соискатели в целом демонстрируют готовность к частичной автоматизации. Почти треть опрошенных (31%) готовы использовать чат-боты на отдельных этапах — например, для получения уведомлений о статусе отклика, подтверждения контактных данных или первичного сбора информации. Полностью автоматизированный процесс найма готовы принять лишь 9% респондентов.

Половина опрошенных (50%) ожидают получить отклик от работодателя в течение суток, а 7% — уже в течение первого часа после отклика.

Ключевым фактором позитивного опыта при взаимодействии с работодателем всё же остается качество коммуникации. Для 54% опрошенных особенно важны понятные и структурированные ответы, а для 43% — прозрачность процесса отбора