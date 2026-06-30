Пресечена противоправная деятельность жителя Самары, причастного к шпионажу

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Самары, причастного к государственной измене в форме шпионажа, а также к участию в деятельности организации, признанной экстремистской.

Установлено, что указанный гражданин по заданию, полученному от представителя иностранной организации, неоднократно передавал данные

о передвижении военной техники по Самарской области, а также информацию о нахождении на территории региона железнодорожного транспортного узла, используемого в интересах проведения СВО.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 275 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ.

Решением Самарского областного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.