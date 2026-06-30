В Самаре поздравили выпускников первого инженерно-технического класса

29 июня в Самаре состоялся первый выпуск профильного инженерно-технического класса в школе №118 . Это совместный проект администрации города Самары, АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» и Самарского государственного технического университета, реализованный на базе школы №118.

Отметим, что сейчас в школе № 118 открыт набор в новый 10-й инженерный класс на 2026–2028 учебные годы. В том числе дети будут учиться в двух учебных аудиториях, отремонтированных и оснащенных современным оборудованием компанией Электрощит Самара. Вопросы, касающиеся набора, можно уточнить по телефону: 8 (846) 973-98-40 или e-mail: sdo.school-118@63edu.ru.