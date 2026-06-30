СОХМ приглашает на презентацию книги «Машерочкины сказки» профессора Самарского университета Зои Михайловны Кобозевой

2 июля в 18:00 Самарский областной художественный музей приглашает на презентацию книги «Машерочкины сказки» доктора исторических наук, профессора Самарского университета Зои Михайловны Кобозевой.

В издание вошли эссе, публиковавшиеся на протяжении нескольких лет на страницах газеты «Свежая газета. Культура». Это истории, в которых личные воспоминания и размышления автора переплетаются с культурным пространством Самары, ее атмосферой, людьми и временем.

Особое место в книге занимает художественное оформление: для обложки были использованы работы директора Самарского областного художественного музея Аллы Леонидовны Шахматовой, ставшие органичной частью авторского замысла

Во время творческой встречи гости смогут познакомиться с новой книгой, услышать рассказ о ее создании и пообщаться с автором.

2 июля

18:00

Самарский областной художественный музей (зал "Лекторий")

Вход на презентацию свободный. 12+

Фото: минкульт СО