Жителей аварийного дома в Самаре могут расселить в 2026 году

В Самаре исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СК России по Самарской области Михаил Ламонов провел выездной прием жителей аварийного многоквартирного дома. Во встрече также приняли участие представители городской администрации и управляющей компании.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, поводом для встречи стали обращения жильцов, которые до сих пор не могут дождаться переселения из дома, признанного аварийным.

По данным ведомства, уголовное дело по статье о халатности было возбуждено еще в январе 2026 года. Следователи проверяют обстоятельства, связанные с несвоевременным расселением граждан.

Речь идет о многоквартирном доме 1939 года постройки. Он признан аварийным и подлежащим сносу, а завершить расселение планировалось до 31 декабря 2025 года. Однако к настоящему времени жители по-прежнему остаются в своих квартирах.

Во время приема люди интересовались сроками переселения и заявили, что хотели бы получить новое жилье, а не денежную компенсацию.

По словам Михаила Ламонова, застройщик сможет приступить к расселению после получения положительного заключения на исполнительную документацию. По предварительной информации, это должно произойти в 2026 году.

Представители администрации Самары и управляющей компании заверили жильцов, что до переселения будут принимать необходимые меры для поддержания дома в безопасном состоянии.

По итогам встречи руководителю территориального следственного отдела даны дополнительные поручения по расследованию уголовного дела. В Следственном комитете подчеркнули, что ход расследования остается на особом контроле, пишет Самара-АиФ.