54% самарцев работают сверхурочно

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.



Большинство трудоустроенных самарцев (54%) регулярно перерабатывают, и лишь 30% укладываются в установленную норму рабочего времени.



Чаще всего участники опроса, работающие сверхурочно, сообщают о дополнительной нагрузке в 11—25% от нормы (21% опрошенных). В среднем же переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц.



С возрастом о переработках сообщают реже: среди респондентов до 35 лет о сверхурочных работах рассказали 57%, тогда как среди граждан старше 45 лет — 49%



Чем выше зарплата, тем чаще сотрудники задерживаются на работе: среди получающих до 100 тысяч рублей доля перерабатывающих составляет 50%, а среди зарабатывающих от 150 тысяч — уже 62%.



Среди представителей распространенных профессий чаще перерабатывают курьеры, водители и складские работники, реже — операторы кол‑центров, программисты, секретари и дизайнеры. А лидерами по объему сверхурочных часов стали медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели.



Время проведения: 20 мая — 23 июня 2026 года