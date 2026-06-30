В результате ударов ВСУ по регионам России за неделю пострадали 285 человек

Число пострадавших от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю впервые с начала года превысило 300 человек: 285 из них получили ранения, 42 погибли. Об этом 30 июня сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«За неделю с 22 по 28 июня от обстрелов украинских нацистов пострадали 327 мирных жителей: ранены 285 человек, в том числе девять детей, погибли 42 человека, в том числе двое несовершеннолетних», — написал он в своем Telegram-канале.

Мирошник отметил, что наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Белгородской и Воронежской областях, Донецкой Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях, уточняет «Газета.Ru». По данным дипломата, всего за прошедшие семь дней по гражданским объектам на территории России ВСУ выпустили не менее 5 126 боеприпасов.