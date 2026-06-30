Власти Самары опять пытаются найти перевозчика на 89-й автобусный маршрут

Самарские власти вновь попробуют найти перевозчика на 89-й автобусный маршрут после провальных торгов в начале месяца.

На последний конкурс — о его итогах писали еще 10-го числа — так никто и не заявился. Причем должны были подготовить и пустить 55 машин малого класса длиной от 5 до 7,5 метров с началом движения в 6:00 и окончанием в 22:00. Интервалы — по 10-30 минут, пишет Самара-МК.

Однако городская администрация вновь попытается найти перевозчика на проблемный 89-й автобусный маршрут. Протяженность — 22,15 километра. Идет от НФС до улицы Дзержинского.

В этот раз заявки принимают по 20 июля. В этот же день подведут итоги.