Долг российских рыбных компаний вырос до рекордных 1,1 трлн рублей

По итогам первого квартала совокупная задолженность российских рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий достигла 1,1 триллиона рублей, что стало историческим максимумом. Об этом со ссылкой на данные Росстата и оценку Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) пишут «Ведомости».

Годом ранее долг был на семь процентов меньше. Президент ВАРПЭ Герман Зверев предположил, что во втором квартале задолженность дополнительно вырастет.

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл Костына объяснил, что такая сумма долга объясняется запуском крупных инвестиционных проектов в 2019-2023 годах. Тогда бизнес искал средства для участия в крабовых и рыбных аукционах, а после победы в них ему приходится исполнять взятые на себя обязательства.