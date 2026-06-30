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Самарчанки готовы потратить на летнюю красоту в среднем 12 тыс. рублей

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Самарчанки готовы потратить на летнюю красоту в среднем 12 тыс. рублей

Летом самарчанки чаще вкладываются не в радикальную смену образа, а в уход, восстановление и привычные бьюти-процедуры. По данным опроса Авито Услуг и Авито Рекламы, главным летним запросом остается естественный внешний вид и уход за собой: 54% женщин говорят, что летом им хочется выглядеть более естественно, 40% планируют уделять больше внимания уходу за собой, а 39% хотят выглядеть более отдохнувшими.

Средний бюджет услуги красоты летом составляет 12 тыс. рублей. При этом 30% опрошенных женщин готовы выделить до 30 тыс. рублей на походы в салоны красоты и частных мастеров.


Летом самарчанки чаще задумываются о комплексном уходе за собой. Так, 37% планируют больше заниматься спортом, фитнесом, йогой или делать зарядку. Еще 35% хотят составить полноценный план ухода за кожей лица, 27% — научиться делать более профессиональный макияж. Восстановить волосы планируют 24%, а о смене цвета волос задумываются 22%. Кроме того, жительницы городов-миллионников в целом по России чаще планируют сменить стиль одежды (19%).

Самой востребованной сезонной услугой становится стрижка — именно ее 35% опрошенных чаще рассматривают летом, чем в другое время года. Маникюр (26%) также занимает уверенные позиции в чек-листе самарчанок на июнь–август. Педикюр, окрашивание волос и уходовые процедуры для лица набирают по 24%. Среди возрастной группы 18–24 лет в целом по России популярнее уходовые процедуры для волос (21%) и процедуры для ресниц (17%), тогда как женщины старше 55 лет летом отдают предпочтение стрижке (48%) и окрашиванию волос (34%).

Главными поводами записаться к бьюти-специалисту летом становятся сборы в отпуск и подготовка к торжественным событиям — по 38%. А желание сменить образ без особого повода занимает третью строчку (27%). Вместе с тем отпуск является гораздо более сильным триггером для обращения к мастерам именно среди жительниц городов-миллионников в целом по России.

При этом более половины (65%) опрошенных обращают внимание на онлайн-рекламу при выборе бьюти-услуг. Из них 11% назвали это одним из главных факторов выбора, а 32% рассматривают ее среди других источников информации. Еще 22% иногда обращают внимание на рекламные предложения. Каждая пятая (21%) респондентка отметила, что видит релевантную рекламу услуг красоты на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. 

Теги: Опрос

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