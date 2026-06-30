21% самарцев планируют слушать аудиокниги в отпуске

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 июля в Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) начнет работать сеть беспроводного интернета для посетителей и пациентов.
В Клиниках СамГМУ появится бесплатный Wi‑Fi для пациентов
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области М.Ю. Ламонов провел выездной прием по обращению граждан о расселении из аварийного дома
В Самаре состоялся выездной прием по обращению граждан о расселении из аварийного дома
В Сызрани учащиеся третьего курса, осваивающие специальность «правоохранительная деятельность», под руководством сотрудников отдела дознания Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» вышли на улицы города, чтобы рассказать жителям о правилах бе
Полицейские и волонтеры провели с жителями региона беседы по кибербезопасности
2 июля в 18:00 Самарский областной художественный музей приглашает на презентацию книги «Машерочкины сказки» доктора исторических наук, профессора Самарского университета Зои Михайловны Кобозевой.
СОХМ приглашает на презентацию книги «Машерочкины сказки» профессора Самарского университета Зои Михайловны Кобозевой
Как не оказаться в больнице, напомнил врач-травматолог-ортопед Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Павел Рыжов:
Советы детского самарского травматолога: как провести лето безопасно
В Тольятти состоялись чемпионат и первенство Самарской области по триатлону
В Тольятти состоялись чемпионат и первенство Самарской области по триатлону
В Самаре поздравили выпускников первого инженерно-технического класса
В Самаре поздравили выпускников первого инженерно-технического класса
Кравцов: ЕГЭ-2026 прошёл в штатном режиме
Кравцов: ЕГЭ-2026 прошёл в штатном режиме
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.75
0.69
EUR 88.65
1.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Начало»: психология и кино»
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

21% самарцев планируют слушать аудиокниги в отпуске

327
21% самарцев планируют слушать аудиокниги в отпуске

Среди жанров аудиокниг для прослушивания в поездках самарцы чаще всего выбирают детективы и триллеры — их отметили 42% опрошенных. Еще 19% отдают предпочтение классической литературе.

На пороге второй летний месяц. В преддверии сезона отпусков «Авито Путешествия» и книжный сервис «КИОН Строки» провели опрос и выяснили, куда россияне собираются этим летом и какие аудиокниги возьмут с собой в поездки. Самым популярным направлением для отдыха этим летом остается Краснодарский край, а в дорогу россияне чаще всего выбирают триллеры, детективы и фантастику.  

Согласно исследованию, более половины опрошенных россиян (55%) собираются отправиться в путешествие этим летом, а каждый второй (51%) планирует взять с собой в дорогу аудиокниги. Чаще всего слушать книги в путешествиях намерены молодые россияне: среди опрошенных в возрасте 18–24 лет об этом сообщили 24%, а среди респондентов 25–34 лет — 22%. При этом самым популярным местом для прослушивания аудиокниг остается поезд — именно этот вариант выбрал каждый пятый участник исследования (20%). В то же время треть россиян (34%) признались, что не слушают аудиокниги во время поездок.

Главными спутниками путешествий становятся истории с захватывающим сюжетом. Самыми популярными жанрами оказались детективы и триллеры (30%), классическая литература (23%) и фантастика (23%). Для 42% слушателей ключевым критерием выбора книги в дорогу является увлекательный сюжет, способный сделать путешествие еще интереснее.

Лидером читательских предпочтений стала аудиокнига «Грозовой перевал» Эмили Бронте — ее выбрали 9% россиян, слушающих книги в поездках. Среди женщин роман оказался популярнее, чем среди мужчин (11% против 7%). В пятерку самых популярных аудиокниг для путешествий также вошли «Дюна» Фрэнка Герберта, «Цой. История рок-звезды в буквах и картинках» Дениса Бояринова, «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича и роман «Моя гениальная подруга» Элены Ферранте.

Исследование также показало, что среди тех, кто планирует путешествовать этим летом, самым популярным направлением остается Краснодарский край — для отдыха его выбирают 24% россиян.

Результаты исследования свидетельствуют, что книга по-прежнему остается верным спутником в длительных поездках. Альтернативой бумажной книге в поездках все чаще становится аудиоформат, позволяющий не отвлекаться от дороги, отдыха или новых впечатлений. При этом в путешествие россияне чаще выбирают произведения с захватывающим сюжетом, способные увлечь с первых минут и сделать время в пути незаметным.

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанки готовы потратить на летнюю красоту в среднем 12 тыс. рублей
30 июня 2026, 13:28
Самарчанки готовы потратить на летнюю красоту в среднем 12 тыс. рублей
Вместо радикальных перемен женщины делают ставку на естественность, восстановление и здоровый образ жизни. Общество
323
51% россиян уже взаимодействовали с чат-ботами при поиске работы
30 июня 2026, 12:45
51% россиян уже взаимодействовали с чат-ботами при поиске работы
Половина опрошенных (50%) ожидают получить отклик от работодателя в течение суток, а 7% — уже в течение первого часа после отклика. Общество
348
54% самарцев работают сверхурочно
30 июня 2026, 10:59
54% самарцев работают сверхурочно
Чаще всего участники опроса, работающие сверхурочно, сообщают о дополнительной нагрузке в 11—25% от нормы (21% опрошенных). Экономика
299
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области отремонтируют дороги к нацпаркам и памятникам природы
30 июня 2026  13:11
В Самарской области отремонтируют дороги к нацпаркам и памятникам природы
296
В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 28 июня местами в Самарской области ожидается гроза, возможен град
28 июня 2026  12:46
В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 28 июня местами в Самарской области ожидается гроза, возможен град
1726
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
27 июня 2026  13:04
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
1316
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
27 июня 2026  12:37
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
1765
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
26 июня 2026  12:49
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
792
Весь список