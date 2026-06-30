В Самаре один из пассажиров внедорожника пристегнул себя наручниками к ручке двери иномарки

В Самаре сотрудники полиции начали проверку после дорожного конфликта на Московском шоссе, видео которого распространилось в интернете.

Водитель Kia Rio не пропустил «Ниву», после чего между участниками произошел конфликт. Один из пассажиров внедорожника пристегнул себя наручниками к ручке двери иномарки.

По данным телеграм-канала Baza, после этого водитель Kia Rio начал движение, а пристегнутый мужчина некоторое время оказался рядом с автомобилем.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, заявлений от участников происшествия в полицию не поступало. Проверку начали после того, как публикацию выявили в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет Самара-МК.