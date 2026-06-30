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6 из 10 самарцев страдают от соседей: половина терпит шум, а четверть стучит по батареям

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6 из 10 самарцев страдают от соседей: половина терпит шум, а четверть стучит по батареям

Специалисты Авито поинтересовались у жителей Самары, какие отношения у них сложились с соседями, случаются ли у них конфликты и что обычно служит их причиной. Оказалось, что почти половина опрошенных хорошо общаются с соседями, но у 18% бывают конфликты. В основном это происходит из-за шума.

7 из 10 жителей Самары общаются со своими соседями, и почти у всех получается поддерживать хороший контакт — напряженными отношения назвали только 2%. Еще 16% признаются, что разногласия иногда случаются, но в целом все хорошо. И почти половина опрошенных (49%) могут похвастаться отличными отношениями с соседями. Легче всего общий язык находят опрошенные 55-64 лет (52%) и старше (58%). Не общаются или конфликтуют с соседями чаще всего зумеры (32% и 6% соответственно).

Причины конфликтов

Кроме того, 6 из 10 опрошенных признаются, что за последний год испытывали дискомфорт из-за соседей. Из них 19% — пару раз, 20% — периодически, а 19% — постоянно. В основном жителей Самары раздражают громкая музыка или телевизор (42%), громкие крики, ссоры и разговоры (40%) и шумный ремонт (29%). Еще 30% жалуются на поздних гостей и вечеринки.

Все это чаще всего происходит поздно ночью (56%) или вечером (31%). При этом почти половина из тех, кто испытывает дискомфорт (42%) ничего с этим не делают и просто терпят дискомфорт. Но четверть (25%) все же идут к соседям договариваться. Еще 28% стучат по стенам или батареям, 21% пишут в общий чат дома или подъезда, 11% жалуются в управляющую компанию, а 9% вызывают полицию или участкового.

Все средства хороши

Некоторые пытаются бороться с шумом с помощью различных средств звукоизоляции. Среди зумеров так делает почти каждый второй (49%). Они чаще всего используют наушники с шумоподавлением (16%) или беруши (13%), покупают шумопоглощающие панели для стен и плотные шторы (11%), а также уплотнители на двери и окна (10%). Еще 9% помогают отвлекаться от соседского шума приборы с успокаивающими звуками, а 8% защищаются от шума снизу ковровыми покрытиями.

Потратить на подобные товары опрошенные в среднем готовы 8 000 рублей. Но 28% хотели бы уложиться в 3 000 рублей, 8% — в сумму от 3 000 до 7 000 рублей. Еще 3% готовы потратить от 7 000 до 15 000 рублей, 2% — от 15 000 до 30 000, и еще 6% — больше этих сумм.

Теги: Опрос

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