Названы самые покупаемые россиянами безалкогольные напитки

Самыми популярными безалкогольными напитками у россиян являются соки и нектары из фруктов. Самые покупаемые напитки назвали эксперты Роскачества, сообщает ТАСС.

Ведомство провело опрос 1,2 тысячи жителей городов с населением свыше 100 тысяч человек по всей России. Как показало исследование, пьют соки и нектары из фруктов 75 процентов респондентов. На втором месте расположился компот (64 процентов), на третьем — квас (61 процентов). Газированные напитки и морс назвали 56 и 55 процентов опрошенных.

Почти треть респондентов (35 процентов) пьют соки и нектары из овощей, а четверть — энергетические напитки. Витаминизированные напитки выбрали 13 процентов опрошенных. Безалкогольное пиво популярно у 22 процентов граждан, а безалкогольный глинтвейн — у 8. Безалкогольное вино пьют только пять процентов опрошенных.