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Родители из Самары рассказали о нежелательных профессиях для своих детей

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Родители из Самары рассказали о нежелательных профессиях для своих детей

Отцы больше всего не хотят, чтобы их дети стали дворниками, матери — подсобными рабочими. В открытом опросе SuperJob приняли участие родители из города.


Главным карьерным кошмаром самарцев в мыслях о будущем их детей остается профессия дворника: ее назвали 12% респондентов. На втором месте — рабочие специальности (11%). В топ-3 самых нежеланных профессий для детей также оказались полицейские и чиновники (по 10% голосов).

Работой уборщика и продавца пугают детей по 8% горожан. Еще 8% опрошенных искренне предостерегают своих чад от работы учителем или воспитателем. 6% не хотели бы для своих детей военной карьеры. По 4% опрошенных не хотели бы видеть своих детей бухгалтерами, медиками, блогерами, водителями или менеджерами в разных сферах. Реже упоминались артисты, официанты, грузчики, курьеры (по 2% голосов), а также юристы (1%).

11% родителей утверждают, что готовы принять любой профессиональный выбор ребенка.

Мужчины чаще женщин опасаются, что дети станут чиновниками, полицейскими или водителями. Женщины сильнее тревожатся о том, что ребенок сможет трудиться только разнорабочим, уборщиком, продавцом или бухгалтером. Матери чаще отцов говорят о безусловной поддержке любого карьерного выбора подрастающего поколения (12% против 10%).
 

Время проведения: 15—19 июня 2026 года

Теги: Опрос

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