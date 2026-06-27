молодежь считает достойным доход около 83 000 рублей в месяц

Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили 2 000 россиян* ко Дню Молодежи, чтобы выяснить, насколько их текущая работа соответствует полученному образованию, какой доход они считают достойным на своем карьерном этапе и где узнают о вакансиях. Исследование показало, что молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет считают «зарплатой мечты» на начальном этапе карьеры 83 422 руб/мес.

Среди работающих россиян, получивших профессиональное образование, 39% сообщили, что работают по специальности. Еще 12% заняты в смежной сфере. При этом 40% респондентов признались, что построили карьеру в другой области, не связанной с полученным образованием.

Говоря о доходе, россияне в среднем считают достойной зарплату в размере 98 471 рубля в месяц на текущем этапе карьеры. Наиболее популярным вариантом оказался диапазон от 50 001 до 70 000 рублей — его выбрали 18% респондентов. Еще по 15% считают комфортным доход от 70 001 до 90 000 рублей и от 90 001 до 110 000 рублей в месяц.

В среднем респонденты 18–24 лет считают достойным доход в размере 83 422 рублей в месяц — почти на 15 000 рублей меньше, чем в среднем по стране. Чаще всего молодые специалисты называли диапазон от 50 001 до 70 000 рублей в месяц (30%). Еще 21% считают приемлемым в начале карьеры доход до 50 000 рублей.

Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет главным источником информации о вакансиях стала реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах — этот вариант выбрали 40% опрошенных. Еще 33% узнают о вакансиях через социальные сети, а 30% — через рекомендации знакомых.